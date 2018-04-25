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Группа компаний "Белая дача" и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение российского McDonald’s, который станет основным покупателем продукции завода.
По мнению McDonald’s, российский завод полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в страну. Подчеркивается, что это первый в РФ завод по производству картофеля фри.
Издание пишет, что в его создание инвестировали 8,7 миллиарда рублей. На полную мощность он выйдет к концу следующего года и будет ежегодно перерабатывать 200 тысяч тонн картофеля.
Подчеркивается, что "Белая Дача" решила построить завод еще в 2014 году, но проект был приостановлен из-за европейских санкций. Партнерами должны были выступить Европейский банк реконструкции и развития и голландский производитель картофеля Farm Frites, которые впоследствии отказались от участия в проекте. Голландская Lamb Weston присоединилась к "Белой даче" в 2016 году, и строительство было возобновлено.
Комментарии
ТО -бишь , и картофель теперь будем ввозить из Голландии ? А свой вырастить никак ?