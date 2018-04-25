Фото: twitter.com
Испанские журналисты в одной из местных деревень встретили бабушку-двойника главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Life.
Уточняется, что Долорес Лейс Антело принимала участие в съемках репортажа, который был посвящен последствиям недавно прошедших штормов. Снимок, на котором пожилая женщина стоит с мотыгой, моментально стал вирусным в соцсетях.
Первой на схожесть женщины с главой США обратила внимание журналистка Паула Васке. Именно она опубликовала в своем профиле снимок с мотыгой, который стал распространяться по сети.
Огромная популярность "сестры-близнеца" Трампа в интернете заинтересовала СМИ. Отмечается, что американский журнал Newsweek даже посвятил Антело статью, которая начинается со слов: "Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живёт в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлучёнными при рождении".
Сама бабушка считает, что она похожа на Трампа из-за цвета волос. Также подчеркивается, что она не имеет смартфона с выходом в сеть и узнала о своей популярности от дочери. По словам Антело, соседи стали называть ее "двоюродным братом Трампа".
Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM— Paco Mariño (@Laboreiro) 21 апреля 2018 г.
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