Фото: amurlenta.ru
Правоохранители установили причину инцидента с самолетом компании "Нимбус", из которого в прошлом месяце при взлете в аэропорту Якутска выпало несколько тонн золота и серебра в слитках. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
В ходе следственных мероприятий стало известно, что инцидент произошел из-за нарушения правил швартовки и крепления груза, из-за чего он сместился, повредил левую створку грузового люка. После этого часть груза выпала на взлетно-посадочную полосу, пишут правоохранители.
Также следователи установили, что коммерческие грузоперевозки осуществлялись без соответствующей лицензии.
По итогам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях экипажа самолета.
Напомним, инцидент произошел 15 марта в якутском аэропорту "Маган". Во время взлета ветер сорвал одну из створок люка грузового Ан-12, и из него выпало около 3,5 тонн драгметалла. Все слитки были найдены и возвращены владельцу.
Комментарии