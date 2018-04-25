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Суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена, которого обвиняли в убийстве шведской журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя суда Аннет Бюрке.

После объявления приговора судья дала более детальную мотивацию принятого решения. Она отметила, что суд считает преступление "циничным", а сексуальное нападение и убийство Валль было запланированным и крайне жестоким.

Подчеркивается, что Мадсен, выслушивая самый жестокий приговор в Дании, сидел с опущенной головой.

Агентство пишет, что прокуратура настаивала на пожизненном заключении изобретателя, а адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк считает, что обвинение не смогло доказать вину ее клиента.

Агентство напоминает, что журналистка исчезла после плавания с изобретателем на построенной им подлодке Nautilus, которая вышла в море 10 августа прошлого года. Субмарину начали искать на следующий день после того, как о не вернувшейся домой Валль сообщил ее друг. Спустя несколько часов поиска спасатели нашли подлодку, которая, как выяснилось, затонула близ Копенгагена. Изобретателя спас экипаж находившейся рядом яхты. Тела Валль на борту не нашли, но обнаружили следы ее крови.

Изобретатель сначала утверждал, что высадил журналистку на берег вечером в тот же день, когда было совершено плавание. Позднее он изменил показания и заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая на борту — якобы ей на голову упал тяжелый люк. Тело женщины нашли после нескольких дней поисков, оно было расчленено — без головы и конечностей. Позднее были найдены ее ноги и голова, а спустя еще месяц — руки.

Прокурор считает, что убийство могло произойти в ночь с 10 на 11 августа - с 22:00 вечера до 10:00 утра. В обнародованных материалах дела сказано, что Мадсен, вероятно, готовился к преступлению заранее: взял на борт подлодки нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы.

Следствие полагает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло. Сам изобретатель признает, что расчленил тело журналистки, но не смог объяснить, по какой причине.

Подчеркивается, что слушания так и не дали ответа на вопрос, что стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении данных причин объясняются тем, что части тела слишком долго пролежали в воде.