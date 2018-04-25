Фото: instagram.com
Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на орбите Международной космической станции (МКС), сфотографировал с орбиты Крым и строящийся мост через Керченский пролив. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его Instagram-аккаунт.
"Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса", — написал Шкаплеров, подчеркнув, что строительство идет с опережением графика.
Напомним, Крымский мост, соединяющий полуостров и Краснодарский край, станет самым протяженным в РФ — его длина составит 19 километров.
Движение автомобилей по нему запланировано на декабрь текущего года. Однако строители заявили, что возводят мост с опережением графика.
Комментарии