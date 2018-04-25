Фото: ukraina.ru
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило военных НАТО в обстреле города Ясиноватая. Об этом пишет РИА Новости.
По словам замглавы оперативного командования республики Эдуарда Басурина, город был обстрелян из минометов калибра 120 и 82 миллиметра утром в среду, 25 апреля.
Он добавил, что руководили обстрелом военные-артиллеристы НАТО, которые днем ранее прибыли для проведения полевых испытаний и обучения силовиков Украины на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ, которые производятся и поставляются Соединенными Штатами на Украину.
Басурин подчеркнул, что данные комплексы уже установили в нескольких километрах севернее Донецка. Он уточнил, что сейчас комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке.
Он добавил, что подразделения Донецкой народной республики соблюдают минские соглашения и используют для подавления огня украинских силовиков лишь разрешенное вооружение.
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