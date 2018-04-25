Фото: сушивгеше.рф
В Новосибирске 31-летний директор сети "Кушай суши и пиццу", продукцией которого отравились 14 горожан, должен будет в суде объяснить причину массового отравления клиентов. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, пишет "НДН.Инфо".
Уточняется, что массовое отравление жителей Новосибирска произошло в период с 15 по 18 марта минувшего года. Все пострадавшие покупали блюда в сети "Кушай суши и пиццу".
В результате в городскую инфекционную клиническую больницу №1 попали 14 новосибирцев с диагнозом "инфекционное пищевое отравление".
Следствие установило, что с декабря 2014 по март прошлого года подозреваемый арендовал в Новосибирске помещение для приготовления суши и пиццы. При этом для их приготовления он не разделял посуду (для готовых и сырых продуктов), использовал мясопродукты без маркировки и не соблюдал температурный режим перевозки продукции. Кроме этого, экспедиторы сети работали без санитарной книжки.
Отмечается, что дело против предпринимателя направлено в суд.
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