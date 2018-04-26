Компании и барнаульцы присоединяются к "Марафону Победы"

На призыв Медиагруппы FM-Продакшн принять участие в марафоне "Спасибо за победу" откликнулись не только жители Барнаула, но и целый ряд организаций, которые оказывают прямую финансовую помощь или предоставляют продукцию собственного производства. В их числе: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", ООО "Стройка Алтай", завод плавленых сыров ПЛАВЫЧ , ТД "Наладчик", шоурум "Вишня22", ООО "Квантсервер", торговая группа "Альтерра", бренды: "Эко крупа", "Никитка", "Никитич", кондитерская фирма "Алтай", кондитерская фабрика "Алтайские зори".
Второй год подряд к марафону подключается благотворительный фонд "Облака" и общественная организация "Лига студентов АГУ". Волонтеры фонда и студенты помогут сформировать продуктовые наборы и персонально вручить подарки участникам войны.
Присоединиться к марафону можете и вы. Сделать это можно следующим образом:
Отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.
Также вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:
• пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
• ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
• ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Благотворитель может перечислить деньги на счет.
Для физических лиц: № карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК
г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Яндекс-кошелек: номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".
Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу" в соц. сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.
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