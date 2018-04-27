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Период похолодания продолжается в Алтайском крае – в ночь на пятницу в предгорных районах прошли осадки в виде дождя вплоть до мокрого снега, а днем температура воздуха составит не выше +14 градусов.
По информации регионального Гидрометцентра, в дневное время в отдельных районах также ожидается дождь. Температура составит +9…+14 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
В Барнауле синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем в краевой столице температура составит +9…+11 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
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