Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 140 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Папанинцев за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Комфортная планировка, произведен качественный евроремонт. На втором этаже 2 спальни, просторная кладовая комната, на первом этаже кухня со встроенным гарнитуром и бытовой техникой, зал. Встроенная мебель. Два совмещенных санузла. Джакузи. Две просторные лоджии", — отмечает автор объявления.
Жилье расположено в монолитном доме. Есть консьерж, оборудованы пассажирский и грузовой лифты. Имеется охраняемая парковка с системой видеонаблюдения.
Придомовая территория огорожена, въезд через шлагбаум.
Комментарии
куча мала...
и "двенадцать стульев"
Вам надо в авито переименоваться.
По мне все красиво и гармонично.
Да не сильно современно, особенно душевая кабина, и лоджия но красиво.