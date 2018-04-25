Фото: zastavki.com
Депутата Львовского горсовета от украинской националистической партии "Свобода" Марьяну Батюк уволили с должности учителя истории, которую она занимала по совместительству, за публикацию поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. Об этом в среду, 25 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу львовской мэрии.
Ранее СМИ сообщили, что женщина 20 апреля опубликовала на своей Facebook-странице поздравления с днем рождения Гитлера. Позже сообщение было удалено, а Батюк заявила, что ее страница была взломана.
25 апреля директор школы №100 вручил депутату приказ об увольнении и трудовую книжку, сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что Батюк отказались предоставить специалистам доступ к своей странице в Facebook, чтобы они проверили факт взлома.
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