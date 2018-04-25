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Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало сведения о величине госдолга стран, которые входят в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.
Подчеркивается, что самый большой объем госдолга по отношению к ВВП оказался у Греции — 178,6%. Вторую и третью строчку заняли Италия и Португалия с показателями 131,8% и 125,7% от ВВП соответственно.
Замыкает список Эстония с госдолгом в 9% от ВВП.
В целом в прошлом году соотношение госдолга и ВВП среди членов Евросоюза уменьшилось с 83,3% до 81,6% по сравнению с показателями 2016 года.
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