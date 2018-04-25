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Прекращение транзита газа через территорию Украины может привести к конфликту между Москвой и Киевом. Такое заявление в эфире канала "112 Украина" сделал коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает РИА Новости.
"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — заявил он.
По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "Нафтогаз" зря угрожает Москве "масштабным конфликтом", так как Киев "неизбежно проиграет".
В свою очередь, российский политический аналитик Руслан Осташко заявил, что власти Киева пошли на шантаж, который также является криком души, поняв, сколько они потеряют.
Политолог считает, что после начала работы "Северного потока — 2" не нужно будет транспортировать газ через Украину.
"И даже если "Газпром" оставит прокачку 8-12 миллиардов кубометров через Украину, то Киев все равно лишается 85% транзитного дохода, а это существенный удар по экономике", — добавил он.
По словам Осташко, на Западе это осознают, однако не хотят быть заложниками шантажа Украины.
"Германия, например, не хочет терять деньги, преимущества с введением "Северного потока — 2", когда она сама станет большим хабом в Европе и хорошо на этом заработает", — считает аналитик.
Он добавил, что Берлин не хочет зависеть от воли Киева, который может перекрыть транзит газа в любой момент, а также назвал Украину "не очень надежным транзитером".
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