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Старт курортного сбора в Крыму перенесли на май 2019 года

, ИА "Амител"
Власти решили пойти навстречу бизнесу и отложить эксперимент

Фото: perepel-krym.ru

Введение курортного сбора для отдыхающих в Республике Крым перенесли на 1 мая следующего года. Данные изменения в закон приняли на сессии Госсовета региона в среду, 25 апреля, в двух чтениях, пишет РИА Новости.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, перенос эксперимента связан с рядом факторов. Он рассказал, что было получено множество обращений от отелей и санаториев с просьбой не вводить сбор сейчас, поэтому ведомство решило пойти навстречу бизнесу.

Также министр отметил, что перенос связан с грядущими изменениями транспортных потоков из-за открытия нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста.

"Также мы рассчитываем увеличить базу агентов по сбору благодаря мероприятиям по детенизации бизнеса. Наконец, на данный момент существует большое количество неурегулированных моментов с точки зрения администрирования курортного сбора и его оплаты", — заключил он.

Волченко напомнил, что ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей с человека в сутки.

Ранее эксперимент по внедрению курортного сбора в регионе собирались ввести с 1 мая текущего года. В эксперименте решили поучаствовать шесть регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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