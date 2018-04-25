Фото: perepel-krym.ru
Введение курортного сбора для отдыхающих в Республике Крым перенесли на 1 мая следующего года. Данные изменения в закон приняли на сессии Госсовета региона в среду, 25 апреля, в двух чтениях, пишет РИА Новости.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, перенос эксперимента связан с рядом факторов. Он рассказал, что было получено множество обращений от отелей и санаториев с просьбой не вводить сбор сейчас, поэтому ведомство решило пойти навстречу бизнесу.
Также министр отметил, что перенос связан с грядущими изменениями транспортных потоков из-за открытия нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста.
"Также мы рассчитываем увеличить базу агентов по сбору благодаря мероприятиям по детенизации бизнеса. Наконец, на данный момент существует большое количество неурегулированных моментов с точки зрения администрирования курортного сбора и его оплаты", — заключил он.
Волченко напомнил, что ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей с человека в сутки.
Ранее эксперимент по внедрению курортного сбора в регионе собирались ввести с 1 мая текущего года. В эксперименте решили поучаствовать шесть регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта.
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