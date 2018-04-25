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Доход мэра столицы РФ Сергея Собянина за прошедший год составил 6 миллионов 531 тысячу рублей. Эти данные примерно соответствуют показателю 2016 года, пишет ТАСС, ссылаясь на декларацию, опубликованную в среду, 25 апреля, на официальном сайте городской администрации.
В документе говорится, что в минувшем году московский мэр заработал на 75 тысяч рублей больше, чем в 2016 году (тогда доход Собянина составил 6 миллионов 456 тысяч рублей).
В собственности мэра по-прежнему находятся гараж площадью 26,8 квадратных метра и квартира площадью 308,1 "квадрата".
Агентство отмечает, что ранее были опубликованы доходы за прошлый год чиновников столичного правительства. Наибольший доход задекларировал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы РФ Максим Ликсутов - свыше 219 млн рублей. Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал почти 6,5 млн рублей.
Доходы заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина составили свыше 6,5 млн рублей. Заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в прошлом году чуть более 6,8 млн рублей (годом ранее его доход составлял 6,9 миллиона). Доход заммэра — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой в прошлом году превысил 6,8 млн рублей.
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