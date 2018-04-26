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На Украине объявили в розыск 5,8 тысячи человек, несших службу и оставшихся в Крыму после отвода воинских частей с полуострова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт МВД Украины.
Также Национальная полиция страны создала реестр участников самообороны Крыма.
Подчеркивается, что украинские власти уже принимали попытки вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: подобные шаги были предприняты в том числе в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, бывшего крымского прокурора и депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также командующего Черноморским флотом Александра Витко.
При этом никакого практического применения данные решения украинской стороны не имели.
Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в марте 2014 года. Украина все еще считает полуостров своей, но "временно оккупированной территорией".
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