Фото: instagram.com/er_khimki/
Представители отделения "Единой России" в подмосковных Химках подарили Всероссийскому обществу слепых (ВОС) тактильный портрет главы российского государства Владимира Путина. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Instagram-аккаунт партии.
Подарок вручил региональный координатор проекта "Единая страна — доступная среда" Михаил Диктованный для того, чтобы члены общества "могли представить лицо лидера страны.
Подчеркивается, что портрет Путина выполнен из экологичных гипоаллергенных материалов. Изображение разрабатывали вместе с незрячими специалистами. Оно максимально приближено к оригинальному размеру головы президента.
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