Четверг, 26 Апрель, 06:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,75
€ 75,33
531491
9°
Обь
353см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма"

, ИА "Амител"
Нацполиция Украины открывает 60 офицерских должностей

Фото: publika.md

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное на сайте МВД страны заявление.

По словам Князева, ведомство открывает 60 офицерских должностей. Он добавил, что полицейские будут работать с жителями Крыма, выехавшими с полуострова.

Глава Нацполиции добавил, что сформированная структура на ротационной основе будет патрулировать три основные дороги, соединяющие Украину с полуостровом. Стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца 2018 года.

В Крыму отреагировали на данное заявление. Так, член Общественной палаты региона, политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik заявил, что решение о создании новой структуры не является неожиданным.

"Киев, заявляя о том, что "Крым является Украиной", продолжает создавать некие государственные органы для якобы управления этой территорией. Понятно, что они ничем не управляют, но те или иные действия в отношении Крыма пытаются предпринимать", — отметил он.

В качестве примера Батурин привел попытки властей Украины отслеживать передвижение жителей полуострова. Также он напомнил ,что формирование новых "государственных органов" потребует дополнительного финансирования.

"В этом смысле на Украине также есть заинтересованные стороны, лица и органы власти", — полагает член Общественной палаты.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
06:17
Похолодание начинается в Алтайском крае 26 апреля 0
06:01
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий и где он появится после 2018 года 0
05:01
Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов 0
04:06
Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма" 0
03:03
Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 0
02:06
Слепым россиянам из Химок дали возможность пощупать Путина 0
01:03
Киев объявил в розыск около шести тысяч крымских военных 0
00:05
Владимира Преснякова-старшего доставили в клинику Москвы после инфаркта 0
23:58
Доходы московского мэра за минувший год составили 6,5 млн рублей 0
23:31
Старт курортного сбора в Крыму перенесли на май 2019 года 0
23:13
"Нафтогаз" предрек "масштабный конфликт" между РФ и Украиной 0
22:56
Названа страна ЕС с самым большим госдолгом 0
22:34
Депутата горсовета во Львове уволили за публикацию поздравления Гитлеру 0
22:07
Главу службы доставки суши будут судить за отравление 14 новосибирцев 0
21:52
Оперативное командование ДНР обвинило военных НАТО в обстреле Ясиноватой 0
21:25
Российский космонавт сфотографировал Крымский мост с борта МКС 0
21:06
СМИ: российские чиновники вывели миллиарды рублей в офшоры 1
20:48
Порошенко намерен наладить серийное производство ракеты "Ольха" в 2018 году 2
20:28
Изобретателя подлодки Nautilus осудили пожизненно за убийство журналистки 1
20:03
Названа причина инцидента с выпавшим из самолета золотом в Якутске 0
19:46
Бабушка-Трамп: в испанской деревне нашли "сестру-близнеца" главы США 0
19:24
Первый завод по производству картофеля фри открылся в России 1
19:08
Коротко о главном: "Демидов парк", бензин и дело барнаульского планетария
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 апреля
18:53
Минтруд заверил, что дефицит бюджета ПФР в 2018 году не скажется на пенсиях 0
18:26
Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp 0
18:20
ЛДПР призвала назвать проспект Ленина в Барнауле именем Жириновского 7
18:08
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии ракет коалиции 3
18:02
Певица Пелагея станет хедлайнером закрытия Шукшинского фестиваля в Сростках 2
17:49
Серая угроза: в Горном Алтае на отстрел волков выделили 3,6 млн рублей 2
17:34
Роспотребнадзор сообщил о росте качества хлеба в России 0
17:22
Алтайские единороссы объединят руководителей своих фракций в Совет 0
17:14
Уровень воды в реках Алтайского края растет из-за дождливой погоды 1
17:03
Рабочий прииска на Алтае во время ссоры в столовой едва не зарезал коллегу 0
16:50
Аграрный пессимизм: российские фермеры все меньше верят в рынок 0
16:32
Отец "похищенной" в Сургуте девочки назвал ролик рекламной постановкой 0
16:23
Снег, грозы и температуры ниже нормы: каким будет май в Алтайском крае 2
16:12
ФАС предписала Tele2 избавиться от национального роуминга до 31 мая 2
16:04
Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев ничего не заработал в 2017 году 16
15:51
Дорожники начали ремонтировать 4,5 километра Лесного тракта в Барнауле 0
15:34
Стоп-кадр. Когда уроки пикапа не прошли даром 0
15:23
Суд на Украине обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко 0
15:12
Юный мотоциклист без прав перевернулся на трассе в Горном Алтае 0
15:01
Карлин пообещал дольщикам "Демидов Парка" квартиры к осени, дорогу и школу 5
14:49
Мэрию Барнаула обязали заплатить штраф в 2,3 миллиона за мост в туркластере 3
14:34
Тысячам жителей Алтайского края оказывают материальную помощь после паводка 6
14:21
Густой черный дым из промзоны насторожил жителей барнаульского Потока 4
14:17
Более одного миллиарда – бюджет инновационного комплекса Новоалтайска 0
14:04
Туристические объекты начали массово закрывать в Таиланде 0
13:53
Made in Hong Kong: чьи авторские права "нарушил" Барнаульский планетарий 17
13:40
Барнаульцев приглашают на массовый субботник в лес 28

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.