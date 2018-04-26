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Народный артист СССР, известный кинорежиссер Шухрат Аббасов скончался в Ташкенте в возрасте 87 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на родных режиссера.
Уточняется, что артист скончался в среду, 25 апреля, в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте.
Аббасова похоронят на мемориальном кладбище "Минор", добавил его родственник.
Шухрат Аббасов - режиссер и сценарист, лауреат Госпремии Узбекской ССР имени Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Он работал на киностудии "Узбекфильм" с 1959 года.
Наибольшую известность ему принесли картины "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта и драматурга Хамзы Хакимзаде Ниязи. Всего на его счету 11 полнометражных лент.
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