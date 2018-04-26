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Сотрудники Горьковского автомобильного завода ("ГАЗ") рассказали в суде, как их коллега Сергей Барахов, которого обвиняют в убийстве трех человек, напал на них с ножом. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по словам Сергея Базина, 23 августа он как обычно пришел на работу, увидел Барахова и протянул ему руку для приветствия. В ответ мужчина просто ударил сотрудника "ГАЗ" в шею и пошел дальше. "Я не понял, что произошло. <...> Крикнул: "Что случилось?" И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали, — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь", — цитирует агентство слова Базина.

О том, что нападавший никому ничего не говорил и не предъявлял претензий, заявили и другие.

"Я разговаривал с начальником цеха Александром Агушкиным, а потом повернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал удар рядом. Раздался громкий крик крановщицы. В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез. Я увидел лежащего Агушкина в крови… Все происходило молча, Барахов ничего не говорил и так же молча исчез", — цитирует агентство слова потерпевшего Александра Королева.

Агентство напоминает, что инцидент произошел в августе прошлого года. Барахов ранил ножом пятерых человек, из которых трое погибли на месте, а двоим удалось выжить. Нападавшего задержали на заводе полицейские. Барахов попытался оказать сопротивление и бросил в них самодельную бомбу. Трое полицейских также признаны потерпевшими.

Барахову предъявили обвинения по таким статьям, как убийство, покушение на убийство, незаконное изготовление взрывчатки, ее хранение, а также применение насилия в отношении полицейского.

Согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, Барахов страдает психическим расстройством, из-за чего не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В среду, 25 апреля, Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассматривал вопрос о применении к Барахову принудительных мер медицинского характера. На заседании были заслушаны показания восьми потерпевших, а затем оно было отложено на три недели.