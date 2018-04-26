Фото: news.ngs.ru
Утром в четверг, 26 апреля, Новосибирск засыпало снегом: крупные хлопья накрыли зеленеющую траву, пишет "НГС.Новости".
Подчеркивается, что снегопад в городе начался еще в 6:30 и не прекратился до момента написания материала.
По данным синоптиков, 26 апреля в Новосибирске возможны осадки, однако на следующий день они должны прекратиться. Температура в этот день прогнозируется на уровне +10...+12 градусов.
Отметим, что горожане начали активно делиться фотографиями снега, отмечая, что погода в Сибири — это настоящая загадка, а также что они не успели побыть вместе с весной.
Доброе утро, друзья!!!🌞 Как настроение? Какая у вас сегодня погода за окном? У нас вот, снег выпал! А на дворе 26 апреля!! Всем солнышка в душе и улыбок!!!😘😘 . . . . . #54 #погода #снег #апрель #новосибирск #нск #нсо #новосибирскаяобласть #новокузнецк #кемерово #барнаул #омск #красноярск #астана #хантымансийск #иркутск #челябинск #ростов #волгоград #владивосток #москва #питер #новгород #куйбышей #тюмень
Доброе утро.26 апреля идёт снег...😁А вчера утром был дождик,а вечером светила сказанное солнышко 😊 Погода в Сибири загадка и как женщина меняет своё настроение за 5минут😂😋 Хорошего дня и погода пусть уделяет,но настроение это не влияет 😉 . . . . . . . . . . . . . . ..........,..............................................# погода #доброеутро #хорошегодня #работа #фото #сибирь #любимыйгород #апрель #снег #новосибирск #новокузнецк #кемерово #омск #томск #иркутск #барнаул #бийск #искитим #казахстан #казань #хабаровск #екатеренбург #владивосток #нижнийновгород #уланудэ #краснодар #алтай #мурманск
Доброе утро.26 апреля идёт снег...😁А вчера утром был дождик,а вечером светила сказанное солнышко 😊 Погода в Сибири загадка и как женщина меняет своё настроение за 5минут😂😋 Хорошего дня и погода пусть уделяет,но настроение это не влияет 😉 . . . . . . . . . . . . . . ..........,..............................................# погода #доброеутро #хорошегодня #работа #фото #сибирь #любимыйгород #апрель #снег #новосибирск #новокузнецк #кемерово #омск #томск #иркутск #барнаул #бийск #искитим #казахстан #казань #хабаровск #екатеренбург #владивосток #нижнийновгород #уланудэ #краснодар #алтай #мурманск
Пока прекрасная и снежная зима. 😊 Сегодня у порога в детский сад мы с дочкой поблагодарили зиму за прекрасные дни и попрощались с ней, желательно месяцев на 6. 😁 Лето мы идем к тебе. 😎 Весна, уж прости, не успели побыть вместе. 😂 . . . . . . . . . . . #утро #снег #доброеутро #пока #зима #весна #ждем #впереди #лето #спасибо #видизокна #красота #апрель #четверг #новосибирск #нск #сибирь
... и снова капризы сибирской погоды❄️❄️❄️ Похоже, что в этом году майские жуки в Новосибирск опять прилетят в пуховиках😀 #новосибирск #снег #город #весна #доброеутро #этосибирьдетка #погодавновосибирске #капризыпогоды #чернобелое #snow #заокном #непогода #хочетсятепла #blackendwhite #city #instaday #goodmorning #weather #siberia #outsidethewindow #nsk
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