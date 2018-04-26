Фото: rus.postimees.ee
Инаугурацию Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев. У него уже есть опыт работы на подобных мероприятиях, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, который знаком с ходом подготовки.
Инаугурация главы государства запланирована на 7 мая.
По словам собеседника агентства, подготовка к мероприятию идет полным ходом. "Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — добавил источник.
Хорошевцев ранее говорил агентству, что у него есть сменщик, а сам он в Кремле постоянно не работает. Кроме этого, диктор Кремля отмечал, что нашел себе преемника.
Комментарии
Мажется диктор)
Я протестую!!!
Почему не красный день календаря????!
Я понимаю впервые когда. А сейчас то чего инаугирироваться?
ВЫ ПУТАЕТЕ С БЕЛОЙ ФАТОЙ НА СВАДЬБЕ.ПРО ВПЕРВЫЕ..
это тот, который на инаугурации Медведева, его Путиным назвал?