Фото: 1366x768.net
Поиски 15-летней девочки ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение школьницы неизвестно с 3 апреля, сообщили в паблике "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза карие.
Одежда: красная куртка, темно-синие джинсы, черные полуботинки.
Комментарии
с фотками напряг?
Под описание многие попадают
Ни имени, ни фото, ни обстоятельств пропажи...
Это печатается чтоб возможно кто-то помог найти или для отчёта что "напечатали столько-то сообщений о пропавших"
ссылка есть на ориентировку - кликаешь и смотришь. а сми нельзя зачастую фото несовершеннолетних и имена называть
по описанию ну прям моя дочь: 15 лет, красная куртка, джинсы, полуботинки. фото трудно выложить?
кликните на ссылку и там вся информация и фото девочки