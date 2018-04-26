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15-летняя школьница пропала без вести в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Местонахождение ребенка неизвестно с 3 апреля

Фото: 1366x768.net

Поиски 15-летней девочки ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение школьницы неизвестно с 3 апреля, сообщили в паблике "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза карие.

Одежда: красная куртка, темно-синие джинсы, черные полуботинки.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.04.2018 09:29
- гость -

с фотками напряг?

0  1
26.04.2018 09:36
- гость -

Под описание многие попадают

1  0
26.04.2018 09:43
- гость -

Ни имени, ни фото, ни обстоятельств пропажи...
Это печатается чтоб возможно кто-то помог найти или для отчёта что "напечатали столько-то сообщений о пропавших"

1  0
26.04.2018 09:46
- гость -

ссылка есть на ориентировку - кликаешь и смотришь. а сми нельзя зачастую фото несовершеннолетних и имена называть

1  0
26.04.2018 09:49
- гость -

по описанию ну прям моя дочь: 15 лет, красная куртка, джинсы, полуботинки. фото трудно выложить?

0  1
26.04.2018 09:56
наталья

кликните на ссылку и там вся информация и фото девочки

1  0
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