"Отсутствие" доходов у врио главы Кузбасса объяснили техническим сбоем

Фото: psh.ru
"Отсутствие" доходов у временно исполняющего обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилева в декларации, опубликованной на сайте администрации Кемеровской области, объяснили техническим сбоем.
Как сообщает "Коммерсант", в пресс-службе региональных властей заявили, что опубликованный ранее документ является ошибочным.
"При публикации сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных врио губернатора, произошел технический сбой. Уточненная информация и новые данные появятся на сайте в ближайшее время", — заявили в пресс-аппарате кузбасской администрации.
Как сообщал портал Amic.ru, ранее на сайте областной администрации появились сведения о доходах Сергея Цивилева и его супруги. При этом оказалось, что в 2017 году нынешний врио главы Кузбасса ничего не заработал.
Комментарии
Напоминает директора богодельни из 12 стульев..застенчивый такой и глазки маслянные и невинные
А что за земельный участок 37 кв.м?
..ху слава богу...
а то уже запрос в администрацию Кузбасса отправил что-бы реквизиты карты скинули... пару сотен хотел скинуть на дошик и хлебушка.
А можно конкретизировать технический сбой? Загрузили пустой документ? Так это человеческий фактор. Или вирус удалил данные?))
26.04.2018 10:16
Nic
￼￼
А что за земельный участок 37 кв.м?
На кладбище, наверное...