Фото: misanec.ru

Оптовая цена на бензин АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду, 25 апреля, превысила психологический барьер в 50 тысяч рублей за тонну, достигнув 50 тысяч 439 рублей. За день она выросла на 0,76%, а с начала года — на 16,9%. Тонна АИ-92 стала стоить на 0,65% дороже (49 тысяч 514 рублей, плюс 15,77% к началу года), пишет РБК.

По словам экспертов, при достижении уровня 50 тысяч рублей за тонну начинают резко расти розничные цены на АЗС, так как их владельцам нужно компенсировать убытки. Убыток от реализации в розницу бензина АИ-92 в Москве из-за высоких оптовых цен уже на прошлой неделе составлял 0,9 рубля на литр и продолжает расти, рассказал изданию гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов. Продажа АИ-95 пока находится на грани безубыточности.

Убыток при реализации АИ-92 равен примерно 1 рублю на литр, подтвердил информацию аналитик компании "Алгоритм топливный интегратор" Виктор Костюков. Маржа при продаже этого бензина составляет 6–7% при минимальном пороге безубыточности в 10%, уточняет он, а продажа АИ-95 пока обеспечивает маржу в 13%.

Костюков отметил, что для торговли топливом на АЗС с прибылью разница с мелкооптовой ценой в пересчете на литр бензина должна составлять не менее 5 рублей, а для АИ-92 достигает всего 4-4,5 рубля в зависимости от региона. "У владельцев АЗС просто нет иного выхода, кроме как поднимать цены быстрее, чтобы не разориться: минимум на рубль за литр", — заключил аналитик, добавив, что на такой шаг никто не решится, поэтому гонка розницы за оптовыми ценами продолжится.

По словам источника в одной из крупных нефтяных компаний, нефтяникам удается компенсировать убытки в сбытовом сегменте за счет добычи, переработки и экспорта нефти и продукции из нее. Этой возможности нет у владельцев независимых сетей АЗС: они несут реальные убытки. "Но мы не обязаны их спасать, а у государства есть задача изымать максимальное количество прибыли в бюджет от торговли топливом за счет налогов", — цитирует издание слова собеседника.

"Роснефть", как социально ориентированная компания, не допустит дефицита бензина на внутреннем рынке и выполнит свои обязательства по его поставке, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, добавив, что "резких скачков цен на наших заправках быть не может". Представитель "ЛУКОЙЛа" давать комментарии по поводу ситуации отказался.