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Участников дорожного движения в Барнауле предупреждают о временном отключении 26 апреля светофора на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением плановых работ на электросетях светофорный объект не будет работать с 13:00 до 16:30.
"Участникам дорожного движения следует быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — добавляют в мэрии.
Комментарии
А регулировщик будет стоять в это время на данном перекрестке?