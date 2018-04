Фото: twitter.com

Восковую фигуру супруги главы Соединенных Штатов Меланьи Трамп представили в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал NBC News.

Уточняется, что фигуру первой леди страны в синем платье поставили рядом с фигурой Дональда Трампа. Первым на фоне восковых супругов сфотографировался бывший пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

"Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и, в самом деле, удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет", — заявил он.

Восковая фигура первой леди — это часть экспозиции под названием "Give Melania a Voice" (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени жены главы государства на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

По словам дирекции музея, супружеская пара дала разрешение на создание их восковых копий.

