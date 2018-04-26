Барнаулец украл из ТЦ несколько комплектов нижнего белья и продал их

Фото: napozitiv.ru
Полиция в Барнауле задержала мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в хищении нескольких комплектов нижнего белья в одном из городских торговых центров.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник воспользовался тем, что продавец отвлекся, схватил добычу и скрылся.
"Заметив пропажу, сотрудница магазина обратилась в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей", — уточняют в полиции.
В итоге правоохранители задержали подозреваемого. Похищенное имущество, как оказалось, он успел продать неизвестному.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
ну тесленок даешь! еще ближе к своей голубой мечте свалить в царство "свободы" сшп.