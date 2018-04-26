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Барнаулец украл из ТЦ несколько комплектов нижнего белья и продал их

, ИА "Амител"
Сумма причиненного ущерба составила четыре тысячи рублей

Фото: napozitiv.ru

Полиция в Барнауле задержала мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в хищении нескольких комплектов нижнего белья в одном из городских торговых центров.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник воспользовался тем, что продавец отвлекся, схватил добычу и скрылся.

"Заметив пропажу, сотрудница магазина обратилась в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей", — уточняют в полиции.

В итоге правоохранители задержали подозреваемого. Похищенное имущество, как оказалось, он успел продать неизвестному.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.04.2018 10:46
- гость -

ну тесленок даешь! еще ближе к своей голубой мечте свалить в царство "свободы" сшп.

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