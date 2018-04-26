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Роскомнадзор (РКН) пообещал прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации и будет подходить к блокировке мессенджера Telegram точечно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова по итогам закрытой встречи в ведомстве.
Также после встречи было принято решение, что РОЦИТ и дальше будет принимать жалобы от пользователей, которых "задело" блокировками IP-адресов, добавил глава РОЦИТ.
"При этом в самом Роскомнадзоре также подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и, в целом, станут подходить к блокировкам более точечно", — цитирует его слова агентство.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование РКН о блокировке доступа к Telegram в России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи начали блокировать мессенджер.
В тот же день ведомство начало блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Из-за этого начали происходить сбои в работе сторонних ресурсов, использовавших их хостинги.
Комментарии
Это называется:Сила есть-ума не надо. Гнать надо поганой метлой "специалистов". При таком услужливом дураке и врага не надо.
Плиехали стопицот китайцев? Вручную рулить: один сайт - один китаец.
главное у борцунов работа кипит, все при деле
за наши деньги блокируют наши сайты. нормально, не?
зато какой удар по терроризму: сидят щас и плачут, не знают что дальше делать, как теракты организовывать...