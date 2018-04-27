Прошли те времена, когда уход за садом превращался в настоящее испытание для владельца участка. Сегодня практически любую работу здесь можно выполнить под звук мотора – будь то культивирование земли или стрижка газона. Выбор специализированной техники поражает разнообразием, а значит, любимое дело садоводам будет только в радость. В связи с началом дачного сезона давайте рассмотрим, какая садовая техника сейчас есть в продаже.

Культиваторы

Подготовка почвы для посадок – одна из самых трудоемких задач даже в масштабах 6 соток. К счастью, "махать лопатой" теперь не требуется – есть культиваторы. Эти устройства для предпосевной обработки участков земли и выравнивания грунта уже давно используются не только в промышленных масштабах. Адаптированные под небольшие садовые участки, они имеют малый вес, легки в управлении и эксплуатации.

В зависимости от площади участка и доступности источника электропитания подбирается бензиновый или электрический культиватор. Последний вариант – более тихий и экологичный, однако если территория достаточно большая, то шнур может значительно ограничить возможность его применения. В таком случае лучше приобрести независящий от сети бензиновый культиватор.

Культиватор GreenWorks GTL9526

Электрический проводной культиватор GreenWorks GTL9526, предназначен для вскапывания почвы на открытом садовом участке. Позволяет эффективно рыхлить почву, благодаря рабочей глубине в 19,5 см и ширине 26 см. Лёгкое управление и маневренность культиватора обеспечивают 6" колёса и удобная складная ручка. Для безопасной работы устройство оснащено кнопкой включения.

Культиватор Patriot T2030 Denver

Надежный бензиновый культиватор с двухтактным двигателем Denver и четырьмя ножами, предназначен для рыхления и культивирования небольших участков земли. Легкий и удобный культиватор.

Газонокосилки

Идеальный газон это мечта любого садовода. Однако поддерживать его в порядке — большой труд. И конечно, на выручку здесь приходит газонокосилка. В зависимости от модификации, эта надежная помощница позволяет не только быстро подстричь траву, но и собирает ее в травосборник для быстрой утилизации.

При выборе газонокосилки помимо типа и мощности двигателя стоит учитывать ширину скашивания и тип травосбоника. Одно из новшеств – газонокосилки с мульчированием. Такие устройства распределяют измельченную в кашицу траву по газону, тем самым естественным образом удобряя его.

Электрическая газонокосилка Bosch ARM 34

Компактная и легкая электрическая газонокосилка Bosch ARM 34 благодаря продуманному дизайну, широкому захвату травы и мощному двигателю поможет содержать ваш газон в ухоженном состоянии, равномерно и быстро подстригая траву на необходимой высоте.

Электрическая газонокосилка Ryobi RLM15E36H

В данной модели установленный травосборник расположен между стойками рукоятки, и при необходимости его можно без труда снять, потянув вверх. Желаемая высота кошения легко устанавливается при помощи одного рычага — путем выбора одного из вариантов. В газонокосилке установлены широкие колёса увеличенного размера, что способствуют повышению маневренности, а так же упрочненный нож с проработанной геометрией, который обеспечивает повышенное качество мульчирования и увеличенный воздушный поток .

Триммеры

Высокая трава не только портит внешний вид участка, но может мешать доступу к отдельным его частям. Если газонокосилка пока не по карману, или требуется обработать труднодоступные места, на выручку придет триммер. По сути, — это механизированная и усовершенствованная модель ручной косы. Не дорогой, легкий и компактный, триммер без труда справляется с мягкими стеблями и небольшим сухостоем.

По способу работы триммеры делятся на электрические, аккумуляторные и бензиновые. При выборе такого инструмента нужно обращать внимание на вес, мощность, режущую систему, объем бака или мощность батарей.

Триммер электрический AL-KO BC 1200 E

Отличный качественный инструмент, предназначенный для скашивания травы. При этом высота, жесткость и доступность травы не имеет значения — для этого триммера нет никаких преград. В конструкции предусмотрено верхнее размещение двигателя, что улучшает качество среза и повышает производительность. К тому же у владельца не возникнет трудностей с его управлением и эксплуатацией, настолько триммер прост и понятен.

Триммер бензиновый DDE GB33RD

Выполняет подравнивание травы при помощи лески, а 3-х лопастный нож, который также входит в комплект поставки, способен подрезать мелкий кустарник. Рабочий объем двигателя 33 куб.см, мощность 1.36 л.с. Триммер имеет велосипедную рукоятку и оснащен плечевым ремнем, поэтому удобен при длительной работе. Вал разборного типа, что упрощает хранение и транспортировку инструмента.

Цепные пилы

В список полезных приобретений для дачи практически всегда попадает цепная пила. Разрезать сухой ствол дерева, или починить забор – в сложных ситуациях пила всегда придет на выручку. Бензиновые пилы более мощные и не привязаны к источнику энергии. Зато электрические имеют меньший вес и просты в обслуживании.

Бензопила Patriot РТ 3816

Предназначена для бытового использования, и подходит для распиловки дров малого и среднего размера. В модели предусмотрен антивибрационный механизм, который значительно повышает комфорт работы с инструментом. Безопасность использования бензопилы обеспечивается благодаря наличию блокировки случайного включения.

Электрическая цепная пила Makita UC4041A

Предназначена для работы в саду, например, для заготовки дров и распиловки бревен. Высокий крутящий момент обеспечивается мощным двигателем 1800 Вт. Замена и натяжение цепи проводится без использования вспомогательного инструмента. Удобный, хорошо сбалансированный корпус позволяет увеличить время непрерывной работы. Прорезиненная боковая и задняя рукоятки помогают достичь максимального контроля над инструментом.

Все представленные модели, а также другой богатый ассортимент садовой техники – в магазинах "ДНС Технпоинт".



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