Костел раздора: как идет суд по делу барнаульских католиков

Арбитражный суд Алтайского края взял небольшую паузу в деле по иску католического прихода к администрации Барнаула, Минимущества Алтайского края, а также региональным Заксобранию и правительству. Точка в этом необычном деле может быть поставлена уже 22 мая. Религиозная организация требует признать ряд нормативно-правовых актов недействительными.
Еще в конце марта 2017 года Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела на проспекте Ленина, 44. Зданию, которое сейчас занимает муниципальная аптека, вернут исторический облик. Работы планировалось начать в конце прошлого года. К слову, план передачи здания был одобрен в 2013 году. Сейчас здание находится в госсобственности, с 1989 года это объект культурного наследия регионального значения. Помимо аптеки, здесь располагается Совет муниципальных образований Алтайского края.
Католический приход просит арбитраж признать недействительным постановление АКЗС от 3 октября 2017 года, постановление губернатора Алтайского края от 3 ноября 2017 года, а также сделку по передаче в собственность города здания и земельного участка на проспекте Ленина, 44. Католическая организация требует возвращения этих объектов в собственность Алтайского края, а затем, в течение месяца с момента вступления в силу решения суда, краевое Минимущество должно, по мнению истца, безвозмездно передать здание с участком по проспекту Ленина в собственность католикам.
В настоящее время известно, что приход частично изменил свои требования. При этом юристы, представляющие в деле АКЗС, правительство Алтайского края, региональное Управление госохраны объектов культурного наследия и Минимущество, просят суд полностью отклонить требования католического прихода. Более того, представители краевого министерства полагают, что у ведомства просто нет полномочий для того, чтобы передать в собственность прихожанам объект спора.
Суд уже исследовал материалы дела, в том числе многочисленные дополнительные документы, которые стороны представляли уже по ходу процесса. Следующее заседание, возможно, заключительное, пройдет 22 мая. Процесс ведет судья Елена Смотрова. Стоит отметить, что на свою должность она была назначена в октябре 2017 года. Ее общий стаж работы в области юриспруденции составляет 19 лет.
Комментарии
вернуть однозначно там даже надгробие чье то сохранилось от церковного кладбища
Не возвращать однозначно - религия опиум для народа.
У меня вопрос, зачем оно им в собственность, еще и с участком, ну пускай пользуются, по назначению, а собственником останется город, в чем проблема то? Или они хотят получив его в собственность эксплуатировать не по назначению?
А они точно не самозванцы ?
26.04.2018 11:40
prosto
Так город им его не отдает. Ни в собственность, ни пользоваться. Никак.
...и ничего не отрезай!
ИМХО, конечно, но отдавать в собственность не следует. Потому что появится прецедент и такая делюга по Алтайскому краю начнётся - мама не горюй: католики потребуют одно, православные - другое, а там и мусульмане с бурханистами и родноверами всякими подключатся... Бардак и пьянка, кароч...