Фото: ap22.ru
Научно-исследовательский центр "Русский мир Георгия Гребенщикова" заработает 26 апреля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
Напомним, что в этом году исполняется 135 лет со дня рождения известного уроженца Алтая, писателя, журналиста и просветителя Георгия Гребенщикова.
Научно-исследовательский центр, который открывается в краевой столице, будет профилироваться на изучении музейных предметов, архивных документов.
Также здесь будут проводить научно-практические конференции при участии отечественных и зарубежных ученых.
Комментарии
Гребеньщикова до сих пор Борисом звали. Он что имя сменил?
Гребеньщикова до сих пор Борисом звали. Он что имя сменил?
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жертва егэ
26.04.2018 11:37
не понял?
Не в курсе, что у людей с одной фамилией могут быть разные имена??
Да ты чо?!?!