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Стоимость питания вырастет в детсадах Новосибирска с 1 мая. Сумма сбора увеличится до 50%, пишет "НДН.Инфо".
Издание уточняет, что теперь родительская плата за питание ребенка в детских садах будет составлять 100 рублей в день для детей до трех лет и 120 рублей для детсадовцев старше трех лет. Для малоимущих и многодетных семей плата будет равна 50 и 60 рублям соответственно.
Подчеркивается, что с декабря 2014 года родительская оплата организации питания в детсадах города была равна 80 рублям и не менялась. При этом, отмечают чиновники, цены на отдельные продукты в 2014-2017 годах в среднем выросли на 37,5%.
Согласно данным департамента образования на февраль 2018 года, наименьшая сумма оплаты питания в детсадах зарегистрирована в Пензе (75 рублей), максимальная — в Ярославле (145 рублей).
Чиновники, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, уверяют, что 80 рублей в день на питание детей не хватает даже для соблюдения норм СанПин. По подсчетам департамента образования, "нормативный" набор продуктов для детей до 3 лет равен 100 рублям, для детей от 3 до 7 лет — 120 рублям.
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