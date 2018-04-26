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Полиция в Барнауле ищет очевидцев наезда на пешехода, произошедшего 24 апреля на пересечении малого Павловского тракта и улицы Попова.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась около 17:50. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-мужчину, 60 лет, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места происшествия по улице Попова в сторону улицы Взлетной", — уточняют в Госавтоинспекции.
В связи с произошедшим правоохранители разыскивают автомобиль иностранного производства светлого цвета, тип кузова – хетчбек, расположение руля левое, за управлением автомобиля находилась девушка.
Тех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.
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