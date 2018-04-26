Фото: youtube.com
Ролик, в котором двухлетний мальчик Леннокс играет на импровизированной ударной установке, покорил СМИ, пишет "Лента.ру", ссылаясь, в частности, на портал Mashable.
Издания отмечают, что малыш играет на импровизированной установке лучше некоторых взрослых. Также СМИ пишут, что, пока сверстники Леннокса делают первые шаги в изучении алфавита, мальчик демонстрирует невероятное чувство ритма.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Life of Lennox (Жизнь Леннокса). На записи видно, как мальчик стучит под музыку палочками по столику, при этом он не пропускает ни одного бита и даже исполняет короткое соло.
СМИ задаются вопросом, что стало бы с малышом, если бы у него появились настоящие барабаны и учитель.
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