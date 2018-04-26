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Алтайский край прошел первую волну паводка, и в настоящее время ситуация в нашем регионе стабильна. Но, как известно, вторая волна паводка в нашем регионе представляет еще большую опасность.
Напомним, что она, как правило, приходится на май-июнь. Региональный главк МЧС России в своем прогнозе чрезвычайных ситуаций на последний месяц весны подчеркнул: "Основным источником чрезвычайных ситуаций в мае является вторая волна весеннего половодья в 3-й декаде мая — 1-й декаде июня, когда происходит активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность этого периода – подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности".
Также спасатели назвали районы и населенные пункты Алтайского края, которым в этот период грозит подтопление. Отметим, что это весьма и весьма внушительный список, в который входят:
- Барнаул — поселок Затон, поселок Ильича;
- Бийск – Зеленый клин;
- Новоалтайск;
- Алтайский район – Алтайское, Пролетарка, Рудник, Ая, Нижнекаменка, Тоурак, Нижнекаянча Катунь, Верх-Ая, Сараса;
- Бийский район – Усятское, Ключи, Промышленный, Малоугренево, Новиково, Мальцева-Курья, Енисейское, Малоенисейское, Полеводка, Сростки, Стан-Бехтемир, Образцовка, Лесное, Междуречье;
- Быстроистокский район — Усть-Ануй, Быстрый Исток;
- Калманский район – Калистратиха;
- Каменский район – Камень – на – Оби, Духовое, Обское;
- Красногорский район — Усть-Кажа, Балыкса, Березовка, Быстрянка, Мост-Иша, Сосновка, Фрунзе, Долина Свободы, Лебяжье, Соусканиха, Красногорское, Ужлеп;
- Краснощёковский район – Краснощеково, Карпово Второе, Маралиха, Усть-Пустынка, Харлово, Усть-Чагырка, Карпово Первое;
- Курьинский район – Трусово;
- Петропавловский район – Новообинка, Алексеевка, Антоньевка, Зеленый Дол, Николаевка, Паутово, Петропавловское, поселок имени Калинина, поселок Красные Орлы;
- Первомайский район – Рассказиха, Малая Речка, Бобровка, Кислуха, Повалиха;
- Павловский район — Черемно-Подгорное;
- Смоленский район – Кировский, Точильное, Нефтебаза, Новотырышкино, Катунское, Иконниково, Красный Городок, Смоленское, Сычевка, Раздольный;
- Советский район – Сосновка, Заречный, Талица, Кокши, Шульгин Лог, Хуторки, Шульгинка, Карасук;
- Солонешенский район – Топольное, Искра, Солонешное, Березовка, Сибирячиха, Карпово, Алесандровка;
- Солтонский район — Новая Ажинка, Усть-Куют, Сайдып;
- Тальменский район – Речкуново, Барсуково;
- Усть-Калманский район – Бураново, Усть-Калманка;
- Усть-Пристанский район – Чеканиха, Усть-Чарыш, Клепиково, Беспалово, Нижнеозерное, Усть Журавлиха, Камышенка;
- Чарышский район – Чарышское, Красный Партизан, Малый Бащелак, Сентелек, Покровка;
- Шелаболихинский район – Иня, Омутское, Сибирка, Луговое, Киприно, Селезнево, Сакмарино;
- Шипуновский район – Ельцовка, Озерки, Качусово, Кузнечиха, Белоглазово, Тугозвоново, Метели, Новосельское.
В экстренном ведомстве также добавляют, что в паводковый период повышается вероятность бактериального загрязнения воды в водопроводе, а это может стать причиной санитарно-эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
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