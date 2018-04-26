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Силы передового развертывания морской пехоты Соединенных Штатов, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, находились в безопасности, попали в уязвимое положение. Соответствующее заявление на слушаниях в сенате сделал командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер, пишет РИА Новости.
"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимыми многие силы передового развертывания США", — цитирует его агентство.
По словам Неллера, большая часть зарубежных баз морпехов недостаточно защищена от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.
Генерал отметил необходимость их дополнительного укрепления, в частности, ангаров и командных пунктов. Также он предложил расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства ПВО.
Неллер добавил, что Штаты больше не могут придерживаться военных концепций, которые основаны на неоспоримом контроле над морем.
Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что военные США наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.
"Вы должны верить заявлениям главы РФ Владимира Путина о том, над чем он работает", — заявил тогда Хайтен.
Комментарии
Мы снова всех победили, мы самые сильные, Крым наш!! Ур-я-я-я-я-я!!!!!