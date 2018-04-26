Четверг, 26 Апрель, 12:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,75
€ 75,33
520166
9°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Морская пехота США признала уязвимость перед РФ

, ИА "Амител"
Американский генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ракетных ударов

Фото: republic.com.ua

Силы передового развертывания морской пехоты Соединенных Штатов, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, находились в безопасности, попали в уязвимое положение. Соответствующее заявление на слушаниях в сенате сделал командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер, пишет РИА Новости.

"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимыми многие силы передового развертывания США", — цитирует его агентство.

По словам Неллера, большая часть зарубежных баз морпехов недостаточно защищена от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

Генерал отметил необходимость их дополнительного укрепления, в частности, ангаров и командных пунктов. Также он предложил расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства ПВО.

Неллер добавил, что Штаты больше не могут придерживаться военных концепций, которые основаны на неоспоримом контроле над морем.

Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что военные США наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.

"Вы должны верить заявлениям главы РФ Владимира Путина о том, над чем он работает", — заявил тогда Хайтен.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.04.2018 12:41
- гость -

Мы снова всех победили, мы самые сильные, Крым наш!! Ур-я-я-я-я-я!!!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
12:34
Фонтан в центре Барнаула очистили от мертвых голубей 1
12:30
Акция на теплицы от "Агронома": садоводы сами выберут условия 0
12:23
Морская пехота США признала уязвимость перед РФ 1
12:13
Идет вторая волна: каким городам и селам Алтая угрожает паводок 1
12:04
Двухлетний барабанщик покорил СМИ 0
11:48
Женщина-водитель в Барнауле сбила пенсионера и скрылась с места аварии 0
11:32
Научный центр "Русский мир Георгия Гребенщикова" открывают в Барнауле 4
11:23
Питание в новосибирских детсадах подорожает в полтора раза 0
11:12
РОЦИТ: Роскомнадзор пообещал подходить к блокировке Telegram более точечно 5
11:06
Костел раздора: как идет суд по делу барнаульских католиков 6
10:51
Восковая первая леди США: в Нью-Йорке представили фигуру Меланьи Трамп 0
10:42
Барнаулец украл из ТЦ несколько комплектов нижнего белья и продал их 1
10:40
Как вернуть зрение: офтальмологи ответят на вопросы читателей Amic 0
10:33
Светофор на оживленном перекрестке в центре Барнаула отключат на 3,5 часа 1
10:30
Внимание деталям: проверяем подвеску 0
10:22
Реставрация барнаульской "Спички" может начаться в 2018 году после слушаний 0
10:14
Оптовая цена на бензин АИ-95 превысила 50 тысяч рублей за тонну 7
10:04
Подробности пропажи 15-летней девочки на Алтае сообщили в СК 1
09:49
"Отсутствие" доходов у врио главы Кузбасса объяснили техническим сбоем 5
09:34
СМИ: закрытый в КНДР ядерный полигон был непригоден для использования 0
09:26
Авария с участием такси поставила улицу Кутузова в Барнауле в пробку 1
09:14
Названо имя диктора, который будет работать на инаугурации Путина 6
09:08
15-летняя школьница пропала без вести в Алтайском крае 7
09:00
3,7 тыс. абонентов Алтайского края могут отключить от газа из-за долгов 3
09:00
Что будет, если не платить за воду: онлайн-конференция Росводоканала
Вопросы принимаются с 9-00 до 11-00
08:58
"Весна, мы не успели побыть вместе": в Новосибирске выпал апрельский снег 0
08:43
Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 апреля 0
08:30
Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки" 0
08:23
Сотрудники "ГАЗ" рассказали в суде о попытке коллеги убить их 2
08:16
Спорткомплекс "ТЕМП" – современные площадки для различных мероприятий 1
08:04
В Новосибирске пройдет выставка TransSiberia/Translogistica 2018 0
08:00
Алтайский фонд увеличил объемы финансовой помощи малому и среднему бизнесу 1
07:50
Холдинг "Алтайлес" бесплатно раздает сеянцы сосен и лиственницы 6
07:45
Отдых близко: майские каникулы с компанией "Авиафлот" 4
07:34
Женщина-мотор: лучшие фото звезды "Форсажа" Джорданы Брюстер 1
07:22
О чем судятся бывший и новый арендаторы барнаульского парка "Изумрудный" 14
07:15
"Де Ниро не ждите": названы главные гости Шукшинского кинофестиваля 7
07:03
Дизайнерскую квартиру в охраняемом доме продают в Барнауле за 6,9 млн руб. 9
06:48
Ежедневник: чем запомнилось в истории 26 апреля 0
06:32
Дорого и не очень: где отдохнуть на майские праздники на Алтае 0
06:17
Похолодание начинается в Алтайском крае 26 апреля 0
06:01
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий и где он появится после 2018 года 10
05:01
Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов 0
04:06
Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма" 1
03:03
Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 2
02:06
Слепым россиянам из Химок дали возможность потрогать Путина 2
01:03
Киев объявил в розыск около шести тысяч крымских военных 9
00:05
Владимира Преснякова-старшего доставили в клинику Москвы после инфаркта 1
23:58
Доходы московского мэра за минувший год составили 6,5 млн рублей 1
23:31
Старт курортного сбора в Крыму перенесли на май 2019 года 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.