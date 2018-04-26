Исключение из КПРФ нисколько не расстроило бизнесмена, депутата парламента Алтайского края Владимира Попова. При этом потеря мандата в АКЗС ему не грозит. Об этом в беседе с корреспондентом портала Amic.ru заявил сам депутат Попов.

По этой теме Владимир Попов был не слишком словоохотлив, но все же сказал, что недавнее исключение из партии его не расстроило. Что понятно: в партии этот вопрос обсуждали как минимум с прошлого года.

На вопрос, планирует ли он вступать в другую партию, он ответил лишь: время покажет.

Он также сказал, что никаких законных оснований лишить его мандата у фракции нет.

"Нужно понять, в том числе и Марии Николаевне (Прусаковой, главе алтайской КПРФ — прим. ред.), что забрать мандат без согласия депутата невозможно. И не надо муссировать (эту тему — прим.ред.), и не казаться всем остальным глупой", — прокомментировал Владимир Попов и добавил, что сам он по закону тоже не имеет права выходить из состава фракции, так как избран по списку партии.

Напомним, в минувшую субботу, 21 апреля, Владимира Попова исключили из КПРФ. Как пояснила порталу Amic.ru первый секретарь краевого комитета партии в Алтайском крае Мария Прусакова, причина в "систематическом неоднократном нарушении Устава партии", а также в том, что он нередко голосует "не так, как фракция". Так, например, в конце 2017 года Владимир Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против.

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В некоторых местных СМИ после исключения Попова появилась неофициальная информация о готовящемся роспуске фракции КПРФ в АКЗС, дабы лишить экс-коммуниста мандата. Мария Прусакова отказалась комментировать этот вопрос порталу Amic.ru.

По нашей информации, роспуск фракции не лишит его места депутата в краевом парламенте.