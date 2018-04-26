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Не надо муссировать: алтайский депутат Попов о своем исключении из КПРФ

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Бизнесмен и экс-коммунист не намерен покидать АКЗС из-за разрыва отношений с партией

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Исключение из КПРФ нисколько не расстроило бизнесмена, депутата парламента Алтайского края Владимира Попова. При этом потеря мандата в АКЗС ему не грозит. Об этом в беседе с корреспондентом портала Amic.ru заявил сам депутат Попов.

По этой теме Владимир Попов был не слишком словоохотлив, но все же сказал, что недавнее исключение из партии его не расстроило. Что понятно: в партии этот вопрос обсуждали как минимум с прошлого года.

На вопрос, планирует ли он вступать в другую партию, он ответил лишь: время покажет.

Он также сказал, что никаких законных оснований лишить его мандата у фракции нет.

"Нужно понять, в том числе и Марии Николаевне (Прусаковой, главе алтайской КПРФ — прим. ред.), что забрать мандат без согласия депутата невозможно. И не надо муссировать (эту тему — прим.ред.), и не казаться всем остальным глупой", — прокомментировал Владимир Попов и добавил, что сам он по закону тоже не имеет права выходить из состава фракции, так как избран по списку партии.

Напомним, в минувшую субботу, 21 апреля, Владимира Попова исключили из КПРФ. Как пояснила порталу Amic.ru первый секретарь краевого комитета партии в Алтайском крае Мария Прусакова, причина в "систематическом неоднократном нарушении Устава партии", а также в том, что он нередко голосует "не так, как фракция". Так, например, в конце 2017 года Владимир Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против.

Читайте также: Депутат-коммунист Попов может лишиться мандата в алтайском парламенте

В некоторых местных СМИ после исключения Попова появилась неофициальная информация о готовящемся роспуске фракции КПРФ в АКЗС, дабы лишить экс-коммуниста мандата. Мария Прусакова отказалась комментировать этот вопрос порталу Amic.ru.

По нашей информации, роспуск фракции не лишит его места депутата в краевом парламенте.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

26.04.2018 14:04
старый

В. Попову нужна депутатская неприкосновенность и доступ к властным структурам. А в какой он будет партии - ему глубоко нас...ть, хоть в партии сексменьшинств. Таким депутатам до бороды все нужды и проблемы людей, которые отдали свои голоса за КПРФ, да и за любую другую партию. У нас в крае уже была одна такая "политическая проститутка" - Владимир Рыжков, который скакал как конь по всем партиям в Государственной Думе РФ, а сейчас находится в "оппозиции" к действующей власти и пакостит своей стране на тусовках оппозиционеров и прихлебателей пендосов.

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26.04.2018 14:22
кот Бегемот

Да уж , развелось коммунистов -бизнесменов. Муж максаковой , как бишь там его звали, тоже ведь коммунистом был

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