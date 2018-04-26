Фото: barnaul.org
Фонтан на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной очистили от мертвых голубей, о которых ранее сообщали горожане.
Напомним, что жители центральной части города в социальных сетях высказывали свое недовольство мертвыми птицами, которые находились в грязной воде.
В пресс-центре городской администрации сообщили, что в данный момент фонтан и сквер 60 лет СССР привели в порядок.
В мэрии отмечают, что это место действительно облюбовали голуби, которых подкармливают отдыхающие. "Администрация Железнодорожного района напоминает, что контакт с птицами, живущими на улице, небезопасен и может вызвать различные заболевания. Не трогайте и не кормите птиц — это может навредить как вам, там и пернатым", — отмечают городские власти.
Комментарии
Там пройти то противно - вокруг грязные птицы и их какашки. А недалекие мамаши еще и детям их дают в руки. ФУ.
Воду то тоже надо поменять, толку то что почистили.
Котик,а ты чойто только авно вокруг замечаешь???Деперессия накатила?
На этой площади в принципе грязно с голубями или без них. В прошлом году летом заходили туда однажды, больше не тянет. Кто там отвечает за уборку интересно? Вот в центре на площади с фонтанами чисто, там каждый день техника и дворники работают. Голубей там тоже очень много