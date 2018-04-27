В Барнауле в рамках Международного туристского форума VISIT ALTAI состоялся семинар "Обязательная классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи". Организатором семинара выступило управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Федеральный закон предписывает обязательную классификацию для гостиниц уже со следующего года. С июля 2019 года – для гостиниц с номерным фондом более 50, с января 2020 – более 15 номеров, а с января 2021 года – для всех средств размещения.

После вступления в силу законом предусмотрена административная ответственность за предоставление услуг без свидетельства о классификации. Использование неподтвержденных звезд в названии, в рекламе, на сайтах бронирования также попадает под ответственность.

На сегодняшний день в России квалифицированы все отели Москвы, а также гостиницы 11 регионов страны, где будет проходить чемпионат мира по футболу. В Алтайском крае, по данным федерального перечня туристских ресурсов, по состоянию на 8 февраля 2018 года 10 средств размещения прошли процедуру классификации.

Как и для чего нужна классификация, в какие сроки и какие требуются документы? На эти и другие вопросы владельцам средств размещения Алтайского края ответила Нелли Маврина, аккредитованный эксперт по классификации отелей РГА (Москва).

"Классификация необходима для того, чтобы потребитель мог соотносить уровень сервиса и комфорта с тем количеством звезд, которое указано. Но это также и защита отелей от чрезмерных требований гостя", — считает Нелли Маврина.

Она подчеркнула, что федеральный закон не только обязывает классифицироваться, он также предписывает государственный контроль, "чтобы исключить случаи, когда к приезду аттестационной комиссии повышают уровень сервиса, а после отъезда экспертов все возвращается на свои места и качество услуг снижается".

Нелли Маврина рассказала порядок классификации отелей: выбор аккредитованной экспертной организации, визит экспертов, заключение и получение свидетельства.

"Это очень быстрая процедура, если у гостиницы уже есть все необходимые документы. Однако подготовка этих документов, к примеру, антитеррористического паспорта, технических заключений, может потребовать времени", — рассказала эксперт.

Нелли Маврина также ознакомила участников семинара с проектами новых нормативных документов в области классификации средств размещения.