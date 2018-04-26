Банк, имеющий 5 офисов в Алтайском крае, будет спасен от банкротства

Банк России принял решение провести санацию Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Последний имеет 4 офиса в Барнауле и 1 в Бийске. По заверению пресс-службы отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ, клиентам банка беспокоиться не о чем. Он продолжает работу в привычном режиме.
ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка, чтобы не допустить его банкротства. "Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности", — говорится в сообщении регулятора. Центробанк возложил функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского Банка на компанию Фонда консолидации банковского сектора.
25 апреля сообщалось, что совладелец АТБ Андрей Вдовин был заочно арестован по делу о мошенничестве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Его обвинили в хищении около $13 млн. "Коммерсантъ" со ссылкой на правоохранительные органы писал, что, по версии следствия, банк взял займ у офшорных компаний. В свою очередь, Вдовин выступил по этим займам поручителем. Однако деньги кредиторам выплачены не были. Вдовин был объявлен в федеральный и международный розыск. По данным следствия, он покинул Россию еще в 2017 году.
Между тем 24 апреля РБК указывал, что в московском отделении Азиатско-Тихоокеанского банка временно было приостановлено открытие вкладов. В АТБ сообщили, что это связано с техническими причинами, потому что обновляется программное обеспечение банка.
Азиатско-Тихоокеанский банк занимает 65-е место по объему активов (120 млрд рублей на 1 апреля 2018 года) среди банков в России. В годовой отчетности АТБ было указано "наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно".
Как особо подчеркивают в ЦБ, АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Отметим, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.
Комментарии
Все , как везде сократят затем сольют одним из протеже...
неделю назад смс прислали, приходите за кредитом. послал лесом.
Ну Татьяна Геннадьевна теперь и Вы в Москву... тут для Вас такой работы больше нет.
Вдовин спёр 12 миллионов $ и за него клиенты процентами спёртое заплатят. ЦБ где деньги возьмёт? С народа. А что, риск банкротства возник из-за этих 12 000 000 долларов? Что-то не верится. Ворюги там во всех этих банках. Во всех!
Правильно. Китайской Триаде нужно помогать.
в этом банке курс обмена дешевле всех