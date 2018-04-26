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Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что новый экзамен на водительские права будет строже текущего, больше внимания в нем уделят практическому вождению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Ранее сообщалось, что ГИБДД хочет объединить две части практического экзамена в одну — когда будут проверяться навыки вождения на площадке и в реальных условиях.
По словам главы Госавтоинспекции, экзамен станет строже и даст большее представление о том, как водитель справляется с потоком машин в городских условиях.
Черников отметил, что на введение нового экзамена нужно время - это может занять "не один день и не один месяц".
Также он добавил, что в данный момент наблюдаются проблемы именно с обучением практическому вождению. Для того, чтобы уделить этому больше времени, "площадка" и "город" будут объединены в один экзамен.
"Водитель, получая завтра удостоверение, самостоятельно будет двигаться. В этом более важная часть", — заключил Черников.
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