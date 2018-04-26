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Ямочный ремонт начали на улице Георгия Исакова в Барнауле

, ИА "Амител"
А в июне текущего года часть этой улицы будет капитально отремонтирована по проекту "Безопасные и качественные дороги"

Фото: barnaul.org

Текущий ямочный ремонт начали на участке улицы Георгия Исакова в Барнауле в границах улиц Малая Малахова и Попова, сообщает пресс-центр городской администрации.

Также в мэрии отмечают, что другой участок этой улицы — от Попова до Геодезической — будет капитально отремонтирован в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

На этом участке предполагается заменить более 15 тысяч квадратных метров асфальта на сумму 9,6 миллиона рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.04.2018 13:26
гость

Геодезическая улица местами осталась без асфальта после таяния снега. На отдельных участках можно проехать только на велосипеде.

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