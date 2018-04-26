Фото: barnaul.org
Текущий ямочный ремонт начали на участке улицы Георгия Исакова в Барнауле в границах улиц Малая Малахова и Попова, сообщает пресс-центр городской администрации.
Также в мэрии отмечают, что другой участок этой улицы — от Попова до Геодезической — будет капитально отремонтирован в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
На этом участке предполагается заменить более 15 тысяч квадратных метров асфальта на сумму 9,6 миллиона рублей.
Комментарии
Геодезическая улица местами осталась без асфальта после таяния снега. На отдельных участках можно проехать только на велосипеде.