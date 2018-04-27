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Целее будет: как обезопасить себя от краж из автомобиля

, ИА "Амител"
Тащат все, что плохо лежит. И не только. Рассказываем, как защитить себя от краж ценных вещей из автомобиля и запчастей

"Забыл в машине сумку с документами, лень было возвращаться. Решил, что до утра ничего страшного не произойдет. А утром обнаружил, что сумки нет. Благо, что ничего ценного не было, даже не стал обращаться в правоохранительные органы. Документы восстановил, ничего секретного. Но поменял автосигнализацию и машину ставлю только под окнами", — так начинается грустная, но вполне обычная история жителя Барнаула Юрия.

Вполне обычная, потому что только с начала 2018 года в органы внутренних дел Алтайского края поступило 210 сообщений о фактах хищения имущества из автомобилей. На данный момент более половины дел остаются нераскрытыми.

В чем причина?

Причина в том, говорят специалисты, что в Барнауле в разы увеличилось количество владельцев транспортных средств, которые паркуют свои автомобили не на стоянках и гаражах, а во дворах жилых домов.

"Например, если на парковке 30 мест, а пытаются поставить 70 автомобилей, то возникает проблема. Многие авто стоят, скажем так, удобно для преступников. Машины расположены в плохо просматриваемых, неосвещенных местах", — рассказал порталу Amic.ru заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Дмитрий Косолапов.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в основном кражи ценных вещей преступники совершают в ночное время суток. Большая часть хищений происходит в неосвещаемых дворах жилых домов и частном секторе.

"В частном секторе есть тупиковые улицы, проходимость людей маленькая, тем более в ночное время. И многие авто, тем более большегрузы, стоят в конце этой улицы, что только на руку злоумышленникам. Меньше вероятности, что преступника смогут заметить", — добавляет Косолапов.

Но это не значит, что, например, парковка рядом с торговым центром – безопасное место для вашего автомобиля. Допустим, вы приехали в магазин днем, оставили машину на неохраняемой стоянке и отправились за покупками. Даже если вы планируете вернуться минут через 30, то никто не даст гарантии, что за это время преступники не украдут оставленный в салоне ноутбук или сумку.

Также подобные кражи происходят в дневное время на территориях и парковках, расположенных возле детских садов, школ, торговых центров (магазинов).

Полицейские отмечают, что наибольшее количество краж совершается из автомобилей отечественного производства. Дело в том, что отечественные авто уступают в плане безопасности иномаркам. Злоумышленникам не составляет труда проникнуть в салон, под капот или багажное отделение. И кроме того, зачастую у таких машин отсутствует сигнализация.

"Основными способами проникновения в автомобиль являются: проворот личинки замка двери, разбивание оконного стекла, свободный доступ. В автомобили иностранного производства преступникам проникать сложнее, так как они снабжены сигнализацией, имеют более качественные запорные устройства, но при этом проникновение осуществляется как вандальным способом – разбивание стекла либо, наоборот, продвинутым с использованием технических средств – сканирующего устройства", — рассказывает Дмитрий Косолапов.

Что плохо лежит

Преступники могут позариться на все что угодно. Однако в основном из автомобилей похищают аккумуляторные батареи, колеса, оставленные в салоне автомобиля сумки.

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Кроме того, бывают случаи краж комплектующих частей с дорогостоящих иномарок. Это фары, зеркала – как в сборе, так и только их элементы, молдинги, накладки, запасные колеса, расположенные на задней двери. В последнее время достаточно распространены кражи АКБ, размещенных на бортах грузовых автомобилей, добавляет эксперт.

Спровоцировать преступников на преступление может практически любой предмет. Например, дорогие перчатки, часы или даже вещи, которые лежат под покрывалом. Злоумышленник видит, что там что-то есть, а что — он не знает. И решается на кражу.

"Был такой случай в практике: обокрали автомобиль отечественного производства, не оборудованный сигнализацией. В нем лежали вещи в сумках на продажу – нижнее белье, носки и так далее. Вечером машину закрыли, а утром приходят, а вещей уже нет", — рассказывает Дмитрий Александрович.

Как обезопасить себя?

Чтобы не стать жертвой преступников, нужно позаботиться о безопасности автомобиля и запомнить и выполнять несложные правила:

- оставлять автомобили на охраняемых автостоянках (парковках), гаражных боксах;

- оснастить свой автомобиль системами охраны, сигнализацией,

- установить нестандартные гайки (болты) крепления колеса, препятствующие его съему (гайка, болт — секретка),

- ставить автомобиль в освещаемый двор. Идеально, если есть камеры видеонаблюдения;

- если в вашем дворе нет системы видеофиксации, то на общедомовых собраниях стоит рассмотреть вопрос об установке на домах камер видеонаблюдения;

- в случае длительных и кратковременных остановок (поход в магазин, детский сад за ребенком и т.д.) не оставлять свое имущество (сумки, сотовые телефоны, планшеты) в салоне автомобиля, а забирать с собой;

- когда вы вышли из автомобиля, проверьте, поставили ли вы его на сигнализацию (центральный замок);

- если на вашем автомобиле сработала сигнализация (а также при активности брелока сигнализации), необходимо проверить безопасность автомобиля. Важно обратить внимание на окружающую обстановку и наличие посторонних лиц на территории парковки.

Кроме того, если сигнализация сработала повторно, то ни в коем случае не отключайте ее. К сожалению, некоторые люди ссылаются на неисправность системы и игнорируют оповещение. Однако в этом случае следует уделить пристальное внимание автомобилю. При попытках неустановленных лиц проникнуть в автомобиль незамедлительно вызвать полицию.

В случае беспричинного срабатывания брелока, уведомляющего об открытой двери, сразу же необходимо проверить безопасность авто.

Еще одно немаловажное правило: если вы знаете, что долго не сможете использовать автомобиль, например, ложитесь в больницу или уезжаете в командировку, то стоит снять аккумуляторные батареи и занести их в помещение. Это касается как легкового, так и грузового транспорта.

В конце концов, безопасность вашего автомобиля — ваша личная ответственность.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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