Депутаты Алтайского края продлили размер потребительской корзины, установленный в 2013 году, еще на три года, до 2021-го. Такое решение принято на сессии АКЗС в четверг, 26 апреля.
По закону потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в Алтайском крае устанавливается не реже одного раза в пять лет. Однако осенью прошлого года Министерство труда и социальной защиты России приняло решение еще три года не менять корзину. Потребительская корзина в Алтайском крае была установлена в 2013 году. За несколько дней до окончания действия корзины депутаты продлили ее еще на три года.
О том, какие продукты питания включены в потребкорзину, смотрите в таблице.
Напомним, что на основании потребительской корзины формируется прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий, заработных плат и социальных пособий.
Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни трудоспособного человека, пенсионера и ребенка.
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