Парк "Арлекино" зовет в гости и разыгрывает призы

1 мая семейный парк развлечений "Арлекино" приглашает барнаульцев и гостей города на открытие летнего сезона 2018.
В этом году посетителей парка "Арлекино" ждут новые фотозоны, 2 гриль-площадки, а также танцевальная площадка, которая будет проходить в вечернее время с пятницы по воскресенье, туда можно прийти всей семьей. Изюминкой сезона станет новое колесо обозрения. Территория парка обработана от клещей и насекомых.
В программе праздника — выступление танцевальных коллективов города, конкурсы от ведущей, подарки от партнеров и администрации парка. Начало в 13:00.
А в честь старта сезона "Арлекино" проводит розыгрыш вкусных и интересных призов для подписчиков своей группы "ВКонтакте".
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно:
- быть участником группы Парк "АРЛЕКИНО" Барнаул
- сделать репост этого конкурса себе на стену
- сохранить пост до окончания розыгрыша
Призы:
1 место — настоящая итальянская пицца от партнеров - Компании "Грильница"
2 место — целая упаковка лимонада от компании "Бочкари" — 12 штук
3 и 4 место — роллы от компании "Грильница"
5 место — 4 пригласительных билета на любые аттракционы парка.
Розыгрыш состоится 1 мая в 11:00 в группе парка "ВКонтакте" генератором чисел.
За всеми новостями и розыгрышами, а также фотоотчётами с мероприятий следите в официальных группах парка: "ВКонтакте" и Instagram.
Семейный парк развлечений "Арлекино"
г. Барнаул, ул. Георгия Исакова , 149а, к2
Комментарии