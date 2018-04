Фото: twitter.com

В Сети опубликованы первые фото со съемочной площадки сталкер-триллера "Лось" с Джоном Траволтой. Режиссером картины стал лидер рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, сообщает "Российская газета".

Издание пишет, что в основе картины лежит настоящая история из жизни музыканта — его самого преследовал сумасшедший фанат. Сценарий Дерст написал в соавторстве с Дейвом Бекерманом.

Траволта исполнит роль непосредственно поклонника-сталкера, который настолько одержим звездой боевиков (его сыграл Девон Сава), что его мания превращает жизнь кумира в настоящую пытку. Для роли Траволта отстриг короткую челку и надел очки. Ряд пользователей Сети не сразу поверили, что на снимке запечатлен Траволта. А некоторые вспомнили похожую стрижку героя комедии "Тупой и еще тупее".

"РГ" добавляет, что дата выхода триллера на данный момент неизвестна.

John Travolta Says Working With Fred Durst On ‘Moose’ Is His “Favorite Experience” He’s Ever Had https://t.co/rPHXAuMGDe pic.twitter.com/H6HsTEgdtn