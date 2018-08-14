Свадьба, корпоратив, день рождения, выпускной, презентация – в ресторане "Барнаул" возможно проведение любого торжества на самом высоком уровне. Для этого здесь есть буквально все — несколько залов разной вместимости, разнообразное меню и вкусная еда, красивые интерьеры, первоклассное обслуживание и уютная атмосфера.

Почему ресторан "Барнаул" – это идеальное место для проведения праздника? На это есть ряд веских аргументов. В зависимости от количества приглашенных персон здесь работают три зала:

Основной зал на 500 гостей;

Большой банкетный зал на 120 гостей;

Уютный зал с камином на 30 гостей.

А еще это…

Эксклюзивная и вкусная кухня

Банкетное меню предполагает не просто разнообразие, а настоящее богатство вкусов и вариаций. Кухня ресторана "Барнаул" – это дружная и высокопрофессиональная команда поваров во главе с шеф-поваром, которая знает толк в своем деле и предлагает вкуснейшие блюда русской, европейской, домашней и авторской кухонь. Также для вас – эксклюзивные блюда, которые вы наверняка еще не пробовали, но оцените по достоинству. Оформление всех блюд – это настоящий изысканный шедевр, который подается на эксклюзивной английской посуде! Сервировка праздничных столов – еще одна заслуженная гордость ресторана.

Великолепный интерьер

Банкетный зал – это место для самых важных моментов жизни, поэтому здесь уделили особое внимание интерьеру. Требования к эстетике, функциональности и комфорту воплотились в профессиональном дизайне. Праздник, проведенный в ресторане "Барнаул", не только запомнится, но и вызовет желание вернуться сюда снова.

Чтобы у гостей осталось приятное послевкусие праздника, важно, чтобы интерьер помещения был красивым, удобным и универсальным, способным обыграть любую тематику мероприятия. Роскошные интерьеры ресторана "Барнаул" напоминают сказочные убранства, помогают создать эксклюзивную атмосферу праздника и отлично вписываются в него. Кроме того, это трансформация под любую задачу – фуршет, танцевальная площадка, концертное выступление, ресторан.

Уникальное техническое оснащение

Одним из основных достоинств и гордостью ресторана является его профессиональное техническое оснащение. Мощность звука в 30 кВт, красивейшие цветовые решения, спецэффекты, уникальное для всей Сибири лазерное шоу позволяют проводить мероприятия на самом высоком уровне и сделать ваше торжество незабываемым.

Отличное техническое оснащение позволяет ресторану "Барнаул" регулярно принимать на своей площадке артистов любого ранга. Выступление известных исполнителей и незабываемые шоу-программы – настоящая гордость заведения. Каждый раз это настоящее событие!

Эксклюзив

Команда ресторана "Барнаул" готова взять на себя организацию мероприятия любой тематики и уровня сложности. Индивидуальный подход, качественное исполнение и выполнение услуги "под ключ". Доверьте свой праздник профессионалам и наслаждайтесь его неповторимыми моментами.

Сюрприз для молодоженов – при проведении свадебного банкета на сумму 100 тысяч рублей номер "Люкс" предоставляется в подарок на сутки! Для гостей банкета – скидка 20% при заселении в гостиницу.

Хотите праздник на высшем уровне, который надолго останется в памяти приятным впечатлением? Ресторан "Барнаул" – как раз такое место. Приходите и убедитесь сами!

Ресторан "Барнаул":

Площадь Победы, 3

тел.: 8 (3852) 201-601, справки: 997-997

Kassy.ru: 8 (3852) 72-00-00

Kassir: 8 (3852) 58-16-98

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