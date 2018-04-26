Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жильцы пятиэтажек на проспекте Строителей в центре Барнаула возмущены тем, что прямо под их окнами появилась несанкционированная свалка.
Гора мусора "выросла" рядом со зданием бойлерной между домами №34 и №36 на проспекте Строителей.
"Хлама здесь становится все больше с каждым днем, а мы из своих окон вынуждены смотреть на это безобразие", — рассказала порталу Amic.ru местная жительница.
Комментарии
Зато центр
сами и выкидываете
интересненько а кто там это свалил?
Барнаул. Взлетная, за рынком ВДНХ когда наведут порядок!!! Коробки, пакеты, бутылки и прочее в таких количествах будто там война была 10 лет. Район ТЦ Праздничный (Балтийская-Лазурная), все газоны в таких же отходах!!
Это все американцы и наши европейские партнёры. А еще из-звв того, что за Путина голосовали вот
Сами гадили всю зиму в снегу не видно было, а тут нате весна пришла..., а теперь Карлин с Дугиным виноваты и должны убрать! А слово субботник местным жытелям не знакомо? Или ума хватает только в м-рашку сбегать и пузо на диване перед телеком чесать!
Унитазы явно с америки привезли и бросили, иль с Южного спецом туда завезли
26.04.2018 14:54
Марта
Что вы нам то об этом говорите. Возьмите и уберите. Организуйте субботник, создайте команду! действуйте!
Сами насвинячили жители домов на строителей, а теперь на Амике жалуются. Грабли в руки и вперед.
Почему в частном секторе и котеджных поселках никто не жалуется, все берут и убирают, ещё и сами мусор вывозят, никого не ждут.
Поди сами и выкидывают!!!
Что вы нам то об этом говорите. Возьмите и уберите. Организуйте субботник, создайте команду! действуйте!
Сами насвинячили жители домов на строителей, а теперь на Амике жалуются. Грабли в руки и вперед.
Почему в частном секторе и котеджных поселках никто не жалуется, все берут и убирают, ещё и сами мусор вывозят, никого не ждут.
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Частный сектор не оплачивает ни дворников, ни вывоз мусора. Поэтому приходится самим всё и убирать, и вывозить.
Если же оплачен дворник и вывоз мусора, то как-то странно еще и самим за них работу делать.
26.04.2018 15:54
- гость -
Если оплачен дворник и вывоз мусора- это не значит,что мусор можно выбрасывать в подъезде или под окнами!!!!