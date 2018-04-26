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Заксобрание Ленинградской области решило, что если человек вложился в строящуюся квартиру и не получил в результате жилье — он обманут. При этом неважно, какой договор он заключал — долевого строительства, инвестиционный, купли-продажи или другой. В таком случае государство обязано помочь ему, пишет "Парламентская газета".
Депутат областного Заксобрания Андрей Лебедев отметил, что, согласно действующему приказу Минстроя, в реестр пострадавших включают лишь тех, кто заключал договор по ФЗ 214, то есть дольщики. "Но договоры-то были разные — и до, и после. Но суть их одна: в конце должна быть квартира. Однако одних признают пострадавшими, а других нет", — подчеркивает он.
Парламентарии направили письмо главе Минстроя Михаилу Меню, в котором утверждают, что изменение приказа соответствует духу ФЗ 214: он обязывает государство контролировать не только стройки, которые ведутся по данному закону, но и те же жилищно-строительные кооперативы. Это уже не раз подтверждалось решениями судов.
"В Ленобласти пострадавших от неисполнения обязательств застройщиками — тысячи. В дорожной карте по обманутым дольщикам у нас 11 объектов, а на деле их за тридцать. Но по критериям приказа Минстроя включить их в дорожную карту нельзя. Это несправедливо", — заявил Лебедев. В связи с этим депутаты просят дополнить критерии приказа положением, которое признает пострадавшими заключивших иные договоры, связанные с привлечением денег для строительства многоквартирных домов, и чьи права были нарушены.
Комментарии
Или если например кого-то обманули цыгане на вокзале, а он еще оказывается дольщик - то абсолютно логично признавать его обманутым дольщиком.